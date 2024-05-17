Bakan Işıkhan açıkladı: Yıllık 3,2 milyar TL tasarruf sağlanacak
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 11:31 - Güncelleme : 17 May 2024 11:48
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri' ile yıllık 3,2 milyar TL tasarruf sağlanacağını söyledi. Bakan Işıkhan; kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından da yazdırılabileceğini duyurdu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:
'Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri' ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız. Kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının, aile hekimleri tarafından, ilgili sağlık raporlu hastalara yazdırabilmenin önünü açtık.
Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. 2 milyon vatandaşımız yeni ilaç düzenlemesinden faydalanacak"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı