Bakan Işıkhan açıkladı: Yıllık 3,2 milyar TL tasarruf sağlanacak

17 May 2024 11:31 - Güncelleme : 17 May 2024 11:48

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

'Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri' ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız. Kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının, aile hekimleri tarafından, ilgili sağlık raporlu hastalara yazdırabilmenin önünü açtık.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. 2 milyon vatandaşımız yeni ilaç düzenlemesinden faydalanacak"

Son dakika haberinin detayları gelecek...