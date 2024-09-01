Bakan Işıkhan CHP'li belediyelerin toplam SGK borcunu açıkladı!

01 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda CHP'li belediyelere yaptığı 'SGK borcunuzu ödeyin' sözleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

AK Parti'nin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Işıkhan, SGK borçlarının en kısa sürede yasal yollarla tahsil edileceğini söyledi. Muhalefetin 'Borçlar AK Parti'li belediyelerden kaldı' iddiasını ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden örnek vererek cevapladı.

"İZMİR AK PARTİ'DEN Mİ ALINDI?"

SGK'ya olan prim borçlarının kısa sürede alınacağını ifade eden Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li belediyeler. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim. Peki bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi." dedi.

'BELEDİYELERİN BORÇALARI GİDEREK ARTIYOR'

İzmir'de belediyenin borcunun giderek arttığını belirten Işıkhan, "CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım." dedi.