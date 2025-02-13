Bakan Işıkhan duyurdu! Engelli vatandaşlar ile eski hükümlülere destek artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, engelli bireyler ve eski hükümlülerin iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe ve desteklerin artırıldığını duyurdu.



BAKAN IŞIKHAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilen hibe desteğinin 580 bin TL'ye, eski hükümlü vatandaşlara sağlanan hibe desteğinin ise 435 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin de 720 bin TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Bakan, istihdam ve üretime katkı sağlamak isteyen dezavantajlı grupların desteklenmesine devam edileceğini vurgulayarak, bu adımın iş gücüne katılımı artırmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti.