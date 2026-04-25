Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğinde son başvuru 11 Mayıs!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik destek programının bu yılın mart ve nisan aylarını kapsayan ikinci döneminde 352 projeye toplam 187,4 milyon lira hibe desteği verildiğini bildirdi.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın ilk 2 ayında 440 proje için toplam 231,8 milyon lira tahsis etmiştik. Mart ve nisan aylarını kapsayan 2. dönemde ise 352 projeye toplam 187,4 milyon lira hibe desteği sağladık. Ayrıca üçüncü dönem başvurularını bugün itibarıyla başlattık. Son başvuru tarihi 11 Mayıs."
|Program Alanı
|Destek Türü
|Hedef Kitle
|Tahsis Edilen Miktar (TL)
|Proje Sayısı
|Dönem
|Başvuru Bilgisi
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Kendi işini kurma hibe desteği
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|231.800.000
|440
|1. Dönem (Yılın İlk 2 Ayı)
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Mesleki eğitim
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Destekli istihdam
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Destek teknolojileri
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Korumalı iş yerlerinin desteklenmesi
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Hibe Desteği
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|187.400.000
|352
|2. Dönem (Mart-Nisan Ayları)
|Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
|Hibe Desteği
|Engelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar
|3. Dönem
|Başvurular bugün itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi: 11 Mayıs.