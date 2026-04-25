Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğinde son başvuru 11 Mayıs!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek için yapılan destek programları hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik destek programının bu yılın mart ve nisan aylarını kapsayan ikinci döneminde 352 projeye toplam 187,4 milyon lira verildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik istihdam destek programlarının devam ettiğini ve üçüncü dönem başvurularının başladığını duyurdu.
Mart ve nisan aylarını kapsayan ikinci dönemde 352 projeye 187,4 milyon lira hibe desteği sağlandı.
Yılın ilk 2 ayında 440 proje için 231,8 milyon lira tahsis edilmişti.
Üçüncü dönem başvuruları 11 Mayıs'a kadar devam edecek.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu () aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın ilk 2 ayında 440 proje için toplam 231,8 milyon lira tahsis etmiştik. Mart ve nisan aylarını kapsayan 2. dönemde ise 352 projeye toplam 187,4 milyon lira hibe desteği sağladık. Ayrıca üçüncü dönem başvurularını bugün itibarıyla başlattık. Son başvuru tarihi 11 Mayıs."

Program AlanıDestek TürüHedef KitleTahsis Edilen Miktar (TL)Proje SayısıDönemBaşvuru Bilgisi
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıKendi işini kurma hibe desteğiEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar231.800.0004401. Dönem (Yılın İlk 2 Ayı)-
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıMesleki eğitimEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar----
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıDestekli istihdamEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar----
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıDestek teknolojileriEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar----
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıKorumalı iş yerlerinin desteklenmesiEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar----
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıHibe DesteğiEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar187.400.0003522. Dönem (Mart-Nisan Ayları)-
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamıHibe DesteğiEngelli vatandaşlar, Eski hükümlü vatandaşlar--3. DönemBaşvurular bugün itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi: 11 Mayıs.
