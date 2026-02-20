Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlikte tek hane istikrarı sürüyor! Kadın işsizliğinde son 13 yılın en düşük seviyesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ’da katıldığı iftar programında ekonomi ve istihdama dair kritik verileri paylaştı. 2025 son çeyrek verilerine göre işsizliğin 11 çeyrektir tek hanede kaldığını belirten Işıkhan, kadın işsizlik oranının yüzde 11,1 ile son 13 yılın dibini gördüğünü müjdeledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Elazığ'da düzenlenen "Yeni Evim, İlk İftarım" Programı'nda katıldı. Bakan Işıkhan AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'a, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzedelerle iftarda buluşarak, deprem bölgesinde 500 bin konut teslim edildiğini, çalışma hayatının deprem öncesi seviyenin üzerine çıktığını ve ulusal işsizlik oranının tek haneye gerilediğini açıkladı.
Bakan Işıkhan, Elazığ'da depremzedelerle iftarda buluştu ve deprem bölgesi genelinde 500 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.
Depremden etkilenen illerde, prim ertelemeleri ve çeşitli desteklerle sigortalı sayısının deprem öncesi seviyenin üzerine çıkarak 2 milyon 56 bine ulaştığı belirtildi.
Türkiye genelinde işsizlik oranının %8,2'ye düşerek 11 çeyrektir tek hanede kaldığı ve istihdamın 32,6 milyon kişiye yükseldiği açıklandı.
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Işıkhan, "Bu manevi mevsimi milletimizle, özellikle de depremzede kardeşlerimizle gönül gönüle geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aziz Elazığ'ın insanlarıyla bir arada olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. ‘Yeni Evim, İlk İftarım' diyen depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarında geçirecekleri ilk Ramazan'da yalnız bırakmıyor, onlarla aynı sofralarda ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dostluk ve kardeşlik acıyı da mutluluğu da huzuru da paylaşmaktır. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız yıkımda nasıl tek yürek olduysak, üç yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde evlerine kavuşan kardeşlerimizin sevincinde de beraberiz. Hamdolsun biz, 86 milyon olarak acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşayan bir milletiz. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gece gündüz çalışarak şehirlerimizi yeniden inşa ettik. Elazığ'da işyeri, köy evi ve konutlar dahil yaklaşık 15 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem bölgesi genelinde ise yaklaşık 500 bin konutu vatandaşlarımıza ulaştırdık" diye konuştu.

Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlikte tek hane istikrarı sürüyor! Kadın işsizliğinde son 13 yılın en düşük seviyesi!

ÇALIŞMA HAYATI DEPREM ÖNCESİNİ GEÇTİ

Deprem bölgesinde yalnızca konutları değil, çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini de ayağa kaldırmak için kapsamlı adımlar attıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Prim borçlarını cezasız ve zamsız şekilde erteledik. Katılım payını kaldırarak 2,6 milyar liralık tutardan vatandaşlarımız lehine feragat ettik. SGK'ya verilmesi gereken belge ve beyannameler ile prim ödemelerinin sürelerini uzattık. Borçların 24 aya kadar faizsiz taksitlendirilmesini sağladık. Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde 2 Mart 2026'ya kadar yapılacak başvuruların ilk taksitinin 31 Mart 2026'da ödenmesine imkan tanıdık. Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği kapsamında 193 bin vatandaşımız için toplam 1 milyar 694 milyon lira ödeme yaptık. OHAL kapsamındaki illerde işten çıkarmaları sınırlandırdık. 101 bin 337 kişilik Toplum Yararına Program tahsis ederek 22 milyar 803 milyon lira ödenek sağladık. Deprem öncesi 1 milyon 888 bin olan sigortalı sayısı bugün 2 milyon 56 bine yükselmiştir. Bu tablo, çalışma hayatının deprem öncesi seviyenin de üzerine çıktığını göstermektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlikte tek hane istikrarı sürüyor! Kadın işsizliğinde son 13 yılın en düşük seviyesi!

İŞSİZLİKTE TEK HANE MESAJI: "ASIRLIK BİR DAVANIN YÜRÜYÜŞÜ"

Türkiye genelinde de istihdamı güçlendirmeye devam etiklerini ifade eden Işıkhan, "TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2025 yılının son çeyreğinde 58 bin kişi azalmış, yüzde 8,2 seviyesine gerileyerek 11 çeyrektir tek hanede seyretmiştir. İstihdamımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine ulaşmıştır. İşgücümüz 35 milyon 599 bin kişi olmuştur. Genç işsizlik oranı yüzde 14,9'a gerilemiş, kadın işsizlik oranı yüzde 11,1 ile son 13 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Biz bu yola dün çıkmadık. Yürüyüşümüz günübirlik hesapların değil, asırlık bir davanın yürüyüşüdür. Niyetimiz bu milletin duasına layık olabilmek ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. İnancımız birdir, yolumuz birdir. Yolumuz birliğin, dirliğin ve kardeşliğin yoludur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi dünyada söz sahibi yapan büyük yürüyüşün yoludur. Mazlumun yanında duran, zalimin karşısında dimdik duran bir istikametin yoludur" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Hazar Dağlı Kavşağı'nda "İftara Beş Kala Programı" kapsamında iftara yetişemeyen sürücülere iftarlık dağıttı.

