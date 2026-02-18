Menü Kapat
TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı dördüncü çeyrek İşgücü İstatistikleri raporunu açıkladı. İşsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

18.02.2026
10:22
18.02.2026
10:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı dördüncü çeyrek İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu.

TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,0'ı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Dördüncü çeyrek işsizlik verileri belli oldu!

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,0 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 olarak tahmin edildi.

