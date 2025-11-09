Menü Kapat
19°
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Bakan Işıkhan: İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan: İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
13:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
13:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Kurumunun () yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR ile iş gücü piyasasının nabzını tuttuklarını, iş arayan vatandaşların ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirlediklerini belirtti.

Bakan Işıkhan: İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık etti

İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
"Bu amaçla ocak-ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu süreçte toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

