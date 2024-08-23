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Bakan Işıkhan sigortalı olanları uyardı: Fazla ücret ödemeyin!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:42
Bakan Işıkhan sigortalı olanları uyardı: Fazla ücret ödemeyin!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşları özel sağlık sunucularının aldıkları fazla ücret konusunda uyardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarını uyardı.

Işıkhan, vatandaşlardan özel sağlık sunucuları tarafından fazla ücret alınması durumunda Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden şikâyet etmeleri gerektiğini ifade etti. 

YASAL SINIRA UYGUN OLMALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini söyledi.

Bakan Işıkhan sigortalı olanları uyardı: Fazla ücret ödemeyin! - 1. Resim

CİMER’EŞİKAYET EDİN

Işıkhan, konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini ifade ederek tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulandığını söyledi. 

Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucuları tarafından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşların şikâyet başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını söyledi.

Işıkhan,  “Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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