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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "40 yılda bu ülkenin enerjisini, bütçesini, gençliğini yiyip bitiren terör belası hiç olmasaydı, bu 2 trilyon dolarlık devasa kaynak eğitime, teknolojiye, altyapıya harcanmış olsaydı." dedi.

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Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terörle mücadelenin ülkeye maddi anlamda büyük kayıplar yaşattığını belirterek, "Bugüne kadar terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolara yakın oldu. Bu 2 trilyon dolarlık devasa bir kaynak üretime, kalkınmaya, eğitime, teknolojiye, altyapıya harcanmış olsaydı , geldiği bu tarihi kalkınmışlık düzeyinin çok daha ötesinde olurdu" dedi.

Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu

Muş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"na katıldı.

Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu

40 YILDA 2 TRİLYON DOLAR HARCAMA

Bakan Işıkhan, terörle mücadelenin ülkeye maddi anlamda büyük kayıplar yaşattığını belirterek, "Bugüne kadar terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolara yakın oldu. Şimdi üşünün ki son 40 yılda bu ülkenin enerjisini, bütçesini, gençliğini yiyip bitiren belası hiç olmasaydı, bu 2 trilyon dolarlık devasa bir kaynak üretime, kalkınmaya, eğitime, teknolojiye, altyapıya harcanmış olsaydı. Bugün Türkiye, geldiği bu tarihi kalkınmışlık düzeyinin de ötesinde hatta çok daha ötesinde olurdu. Yollarımız daha hızlı, fabrikalarımız daha çok, üniversitelerimiz daha güçlü, gençlerimiz daha umutlu olurdu.

Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu

İşte bugün, Terörsüz Türkiye ile bu büyük gecikmeyi, bu büyük tahribatı da durduruyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonu tam da bunun için var. Geçmişte kaybettiklerimizi telafi etmek ve geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek. Artık namluların sustuğu yerde, makinelerin sesi duyulacak. Artık korkunun yerine daha fazla üretim, göçün yerine daha fazla istihdam ve daha fazla refah gelecek" dedi.

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#türkiye
#terör
#kalkınma yolu projesi
# Ekonomi
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ekonomi
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