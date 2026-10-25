Bakan Işıkhan’dan 2027-2028 kamu işçileri zam protokolü açıklaması

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İstanbul
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da düzenlenen panelde yaptığı açıklamada, 2027 ve 2028 yılları için geçerli olacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine dikkat çekti.
Çalışma barışını tesis edecek ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirecek her adımı desteklediklerini belirten Işıkhan, yeni dönemde de kamu çalışanlarının refahını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.
Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından Kemer'de düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü Paneli'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerini ilgilendiren yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.
Geçmiş dönemde yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025-2026 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün sosyal taraflarla yürütülen müzakereler sonucunda imzalandığını hatırlatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki dönem, 2027 ve 2028 yılları için çerçeve protokolüne yine inşallah sizlerle imza atacağız. Gerçi kıymetli başkanım şimdiden başlattı toplu sözleşme sürecini. Bu süreçte yapılacak tüm istişareleri çok değerli bulduğumuzu ve çalışma barışını tesis edecek, sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirecek her türlü adımı desteklediğimizi özellikle vurgulamak isterim."
Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları konusunda bugüne kadar önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Işıkhan, temel hedeflerini şu başlıklarla özetledi:
Programda söz alan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise kamuda görev yapan 600 bin işçiyi temsil ettiklerini belirterek, Kamu Çerçeve Protokolü'nün diğer toplu sözleşmeler açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Sert, Bakan Işıkhan'a yönelik çağrısında, "Yeni Kamu Çerçeve Protokolü sürecini bir an önce başlatalım Sayın Bakanım. Bir an önce başlatalım ki bir an önce de hayırla neticelensin" değerlendirmesinde bulundu.