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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:19

Bakan Işıkhan’dan 2027-2028 kamu işçileri zam protokolü açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da yaptığı açıklamada 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2027-2028 dönemi Kamu Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin mesaj verdi. Işıkhan, yeni dönemde de çalışma barışını ve sosyal diyaloğu esas alan ortak bir zeminde kamu çalışanlarının refahını artırmaya yönelik adımların atılacağını ifade etti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Işıkhan’dan 2027-2028 kamu işçileri zam protokolü açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , 'da düzenlenen panelde yaptığı açıklamada, 2027 ve 2028 yılları için geçerli olacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine dikkat çekti.

Çalışma barışını tesis edecek ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirecek her adımı desteklediklerini belirten Işıkhan, yeni dönemde de kamu çalışanlarının refahını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

2027 VE 2028 DÖNEMİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ AÇIKLAMASI

Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından Kemer'de düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü Paneli'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerini ilgilendiren yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Geçmiş dönemde yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025-2026 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün sosyal taraflarla yürütülen müzakereler sonucunda imzalandığını hatırlatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönem, 2027 ve 2028 yılları için çerçeve protokolüne yine inşallah sizlerle imza atacağız. Gerçi kıymetli başkanım şimdiden başlattı toplu sözleşme sürecini. Bu süreçte yapılacak tüm istişareleri çok değerli bulduğumuzu ve çalışma barışını tesis edecek, sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirecek her türlü adımı desteklediğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Bakan Işıkhan’dan 2027-2028 kamu işçileri zam protokolü açıklaması

KAMU ÇALIŞANLARININ REFAHI VE HAKLARI ÖNCELİKTE

Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları konusunda bugüne kadar önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Işıkhan, temel hedeflerini şu başlıklarla özetledi:

  • Taban Ücret ve Seyyanen Artışlar: Önceki dönem protokolleriyle aylık brüt taban ücretlerin 42 bin TL'ye yükseltildiği, taban ücretin üzerinde kalan çalışanlara ise seyyanen artışlar sağlandığı hatırlatıldı.
  • Enflasyon Koruması: 2025 ve 2026 yılları için belirlenen kademeli ücret artış oranlarının yanı sıra enflasyon farkı düzenlemeleriyle çalışanların alım gücünün desteklendiği ifade edildi.
  • Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi: Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçilerin insan hayatına dokunan kritik bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekilerek, mesleğin huzurla icra edilebilmesi için şartların iyileştirilmesine yönelik desteğin süreceği vurgulandı.

HAK-İŞ'TEN "SÜRECİ BAŞLATALIM" ÇAĞRISI

Programda söz alan Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise kamuda görev yapan 600 bin işçiyi temsil ettiklerini belirterek, Kamu Çerçeve Protokolü'nün diğer toplu sözleşmeler açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Sert, Bakan Işıkhan'a yönelik çağrısında, "Yeni Kamu Çerçeve Protokolü sürecini bir an önce başlatalım Sayın Bakanım. Bir an önce başlatalım ki bir an önce de hayırla neticelensin" değerlendirmesinde bulundu.

 

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ETİKETLER
#Antalya
#Vedat Işıkhan
#hak-iş
#Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
#Öz Sağlık-İş Sendikası
#Ekonomi
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