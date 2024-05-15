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Bakan Işıkhan’dan iş arayanlara çağrı! İŞKUR'da 181 bin 264 işçi aranıyor

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 May 2024 14:27 - Güncelleme : 15 May 2024 14:31
Bakan Işıkhan’dan iş arayanlara çağrı! İŞKUR&#039;da 181 bin 264 işçi aranıyor

İŞKUR’da 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışı bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayanlara çağrıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışının olduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

'İŞ ARIYORUM DİYEN İŞKUR'A GELSİN'

İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. 'İş arıyorum' diyen İŞKUR'a gelsin." ifadesini kullandı.

İŞKUR İŞÇİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 

İŞKUR'un sistemindeki açık işlere "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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