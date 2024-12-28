Bakan Işıkhan’dan SGK borcu olan belediyeler ile ilgili dikkat çeken açıklama! Kaynaktan tahsil edilecek

28 Aralık 2024 17:16 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borcu bulunan belediyelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, borç ödeme konusunda direnen belediyelerin SGK'ya başvurduğunu belirterek, "Bu gelişme olumlu, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcu kaynaktan tahsil edilecek" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borcu bulunan belediyelere dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Işıkhan, CHP'li belediyelerin borçlarına dikkat çekti.

"EN BORÇLU BELEDİYELERİN CHP'Lİ OLMASI BİZİM KABAHATİMİZ Mİ?"

Bakan Işıkhan, "En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?" diyerek, borçlu belediyelere yönelik her türlü kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Işıkhan, SGK borcu için başvuran belediyelere herhangi bir ayrım yapmaksızın yardımcı olduklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'li belediyelerin konser gibi etkinliklere yüksek ücretler ödemesinin, borçlarının artmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Küçükçekmece Belediyesi'nin, SGK tarihinde tek seferde 1 milyar 65 milyon lira değerinde gayrimenkul takası yaptığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, bu tür olumlu adımların ayrımcılık olmadığını ifade etti.

SGK'YA BAŞVURAN BELEDİYELERİN SAYISI ARTTI

Bakan Işıkhan, SGK'ya başvuran belediyelerin sayısının arttığını, borç ödemeye direnç gösteren belediyelerin yavaş yavaş bu yola başvurmaya başladığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasından şu ifadeleri kullandı:

"SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Bolu Belediyesinin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" dedi.