SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz şoku! Hesaplarına bloke konuldu

16 Aralık 2024 14:39 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'ya en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin iştiraklerine haciz gönderdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarını ödemeyen belediyelere yönelik 11,7 Milyar TL’lik haciz​ işlemi başlattı ayrıca belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına da bloke konuldu. Sabah gazetesinin haberine göre, haciz gönderilen belediyeler arasında Adana​, Ankara​, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin prim borçları konusunu gündeme getirerek CHP'li belediyelere eleştirilerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "CHP'ye borçlarının hatırlatılması ciddi anlamda rahatsızlık verdi. Borçlarını ödememek için türlü bahaneler üretiyorlar. Neymiş, hükümet mali darbe yapıyormuş. Neymiş, borçlarını öderlerse iş yapamazlarmış. Zaten iş yapmıyorlar ki! Çöpleri toplamak bir belediyenin en temel görevidir. Kamyonlarla toplamadıkları çöpleri elleriyle mi toplayacaklar? Biz kimseye iftira atmıyoruz, sadece gerçekleri söylüyoruz. SGK​'ya en fazla borcu olan belediyelerin başında CHP'nin yönettiği belediyeler geliyor. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68’i CHP’li belediyelere ve iştiraklerine ait. Ayrıca CHP’ye yeni geçen belediyelerde borçların hızla arttığını görüyoruz. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminden kalma kötü mirası aynen sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: "GEREKLİ TÜM İŞLEMLER UYGULANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada belediyelerin SGK borçlarının artışına dikkat çekti. Bakan Işıkhan, "Belediyelerin SGK’ya olan toplam borcu, 96 milyar TL’den 160 milyar TL’ye çıkmış durumda. Bu, artık sürdürülemez bir yük haline gelmiştir. Borçlarını ödemeyen belediyelere haciz dahil tüm yasal işlemleri uygulamaktan çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada haciz işleminin söz konusu olmadığı belirtildi. İBB'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE'SİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bir haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca belediyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2 şirket için yapılandırma işlemi gerçekleştirmiş, 3 şirket için ise yapılandırma sürecine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL

"2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."