Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Işıkhan'dan staj duyurusu! 200 bin kişi dahil olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı kapsamında 333 bin başvuruya muhatap olduklarını söyleyerek, bu yıl 200 bin öğrenciyi staj programına dahil etmeye çalıştıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan staj duyurusu! 200 bin kişi dahil olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 17:24

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kapsamında 333 bin başvuru aldıklarını belirterek, bu yıl 200 bin öğrenciyi staj programına dahil etmeye çalıştıklarını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Işıkhan'dan staj duyurusu! 200 bin kişi dahil olacak

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı kapsamında 333 bin başvuru aldıklarını ve bu yıl 200 bin öğrenciyi programa dahil etmeyi hedeflediklerini duyurdu.
Bakan Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na 333 bin başvuru aldıklarını ve bu yıl 200 bin öğrenciyi programa dahil etmeyi amaçladıklarını belirtti.
Amaçlarının istihdamı korumak ve artırmak olduğunu vurgulayan Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi'nin önemine değindi.
Genç işsizliğine dikkat çekerek, gençleri NEET (Ne İstihdamda Ne Eğitimde) tuzağına düşmeden iş buluşturmak istediklerini söyledi.
Daha önce yaklaşık 120 bin gence staj fırsatı sunulurken, İŞKUR aracılığıyla bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Bu kapsamda 3 yılda 800 bin gence staj yaptırmayı hedeflediklerini açıkladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, tüm çalışanların gününü kutladı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Bakan Işıkhan bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakanlık olarak, "istihdamı korumak ve artırmanın" odak noktaları olduğunu belirten Işıkhan, bu kapsamda 'un hayata geçirdiği Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesinin önemli olduğunu söyledi.

Genç işsizlik oranının genel işsizlik oranının üzerinde olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Biz burada sadece gençlerimizi mercek altına aldık. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Bizim yarınımızı oluşturan bir hedef grubumuz. Gençleri Ne İstihdamda Ne Eğitimde (NEET) tuzağına düşmeden önce işle buluşturmamız gerekiyor. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla gençlerimizin beceri sahibi olmaları için programlar yürütüyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan'dan staj duyurusu! 200 bin kişi dahil olacak

'BU YIL KAPASİTEMİZİ ZORLAMAYI PLANLIYORUZ'

Işıkhan, lise ve üniversite öğrencilerinin staj yapacak kurum ya da işletme bulmakta zorluk çektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Staj programı, daha önce Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülüyordu. Bu İŞKUR'un Ulusal Staj Programı ile yürütülmeye başlandı. Önceden yaklaşık 120 bin gence istihdam staj fırsatı verilirken, İŞKUR olarak şu ana kadar 333 bin başvuru aldık. Bu yıl kapasitemizi de zorlayıp 200 bin öğrencimizi staj programına dahil etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 3 yılda 800 bin gencimize staj yaptırmayı hedefliyoruz"

1 MAYIS MESAJI

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaştığını belirterek, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs'ın 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, şunları söyledi:

"1 Mayıs artık eskisi gibi çatışmalarda anılmıyor. Bundan Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan etmesinin etkisi çok büyük. Toplumda artık bu konuda demokratik bir olgunluk söz konusu. Tarafların birbirine saygı duyarak kutladığı bir gün var. Taksim Meydanı sendikalarımıza açık. Sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk koyarak taleplerini, görüşlerini dile getirebiliyor. Bu da çok önemli bir süreç."

