Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Işıkhan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdiklerini belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
13:00
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
13:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik" dedi.

Bakan Işıkhan, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Işıkhan, kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldıklarını belirtti. Aynı zamanda, hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve taleplerin değerlendirdiklerini açıkladı.

"HİZMET KOLLARININ MÜZAKERE SÜREÇLERİNDE GÜNDEME GELEN İHTİYAÇ VE TALEPLERİ DEĞERLENDİRDİK"

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum."

https://x.com/isikhanvedat/status/1954834294595063869

