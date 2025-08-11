Damla Kent'in halka arz sonuçları açıklandı! Bakan Kurum sonuçları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını açıkladı.

Damla Kent projesinin halka arzı 4-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 767 bin 144 kişi projeye katıldı. Projeye hedeflenenin yaklaşık 2 katı (1,87) talep oldu. İhracı hedeflenen 14,6 milyar lira değerindeki sertifikalara, 27,3 milyar lira tutarında talep geldi. Bunun üzerine ek satış olanağı da kullanılarak 21,4 milyar liralık satış yapıldı. Böylece ilk halka arzda, toplam talebin yüzde 78'i karşılandı. Projenin A etabındaki 1.540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirilmiş oldu. İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (EKGYO) Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

BAKAN KURUM: "REKOR TALEBE ULAŞTIK"

Halka arz rakamlarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, diğer etapların da halka arz edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizi ev sahibi yapabilmek için hayata geçirdiğimiz, yapı stoğunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projemize vatandaşlarımız güvendi, inandı. Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla; 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz."

https://x.com/murat_kurum/status/1954834801283743876