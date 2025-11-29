Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
 Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır, ASKON Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince, iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Sanayiyle Büyüyen Türkiye - ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"nde yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisine ilişkin kritik veriler paylaştı.

Bakan Kacır, ASKON Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı
AA
29.11.2025
29.11.2025
ve Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ", Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu " dedi.

Bakan Kacır, ASKON Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince, iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Sanayiyle Büyüyen Türkiye - ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"nde Türkiye'nin 2053'e uzanan sanayi vizyonu, üretimde , , teknoloji yatırımları, sürdürülebilir sanayi stratejileri ve küresel rekabet gücü başlıkları çerçevesinde ele alındı.

"Türkiye'nin Geleceği: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı sunum gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ASKON'un "2053 Vizyonu" ile Türk sanayisinin geleceğini planlamak ve istişare etmek üzere düzenlediği bu etkinliğin hızla kurumsallaşmasını ve Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna eşsiz katkılar sunmasını diledi.

ASKON'un yolculuklarında en sağlam yol arkadaşlarından olduğunu ifade eden Kacır, "Karşılaştığımız her sınamada, her meydan okumada, her zorlukta sizlerle, ASKON üyesi iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve büyük başarı hikayelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Kacır, ASKON Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesi." dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adı olduğunu dile getiren Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğu." değerlendirmesinde bulundu.

TGRT Haber
