Bakan Kacır duyurdu: Binlerce uygunsuz ürünün ülkeye girişi engellendi

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İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TSE, İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü vesilesiyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda kritik açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Kacır'ın o açıklamalarından tırnak içi öne çıkan satırlar:
"TSE, İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi. Bir yandan yerli üreticilerimizi standartlara aykırı ürünlerin yol açtığı haksız rekabete karşı korurken diğer yandan tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini destekledik."
"Enstitümüz, son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 25 bin belge ve hazırladığı 124 bin raporla sanayicilerimizin kalite standartlarını karşılamasına, ürünlerimizin uluslararası pazarlarda güvenilirliğinin ve rekabet gücünün artmasına imkan sağladı."
"Türkiye olarak son yıllarda; enerji arz güvenliğimizi güçlendiren, yenilenebilir enerji kapasitemizi artıran ve temiz enerji teknolojilerinde yerli üretim kabiliyetimizi geliştiren güçlü adımlar attık. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve destek mekanizmalarıyla, toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 63'ün üzerine çıkardık."
"Uzun vadeli enerji stratejimiz doğrultusunda, geleneksel nükleer enerji yatırımlarımıza ilave olarak 5 gigavatlık küçük modüler reaktör kapasitesine ulaşmayı öngörüyoruz."