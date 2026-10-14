Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TSE, İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Kacır duyurdu: Binlerce uygunsuz ürünün ülkeye girişi engellendi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Standartlar Günü'nde yaptığı açıklamalarda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) ithalat denetimleri ve uygunluk değerlendirme alanındaki çalışmalarına vurgu yaptı. TSE, ithalat denetimleri kapsamında 240 bine yakın ürün denetimi yaparak 6 bin 607 standartlara uygun olmayan ithal ürünün ülkeye girişini engelledi. TSE, son bir yılda 25 bin belge düzenledi ve 124 bin rapor hazırlayarak sanayicilerin kalite standartlarını karşılamasına ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmasına destek oldu. Türkiye'nin toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 63'ün üzerine çıkarıldı. Uzun vadeli enerji stratejisi doğrultusunda 5 gigavatlık küçük modüler reaktör kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü vesilesiyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kacır'ın o açıklamalarından tırnak içi öne çıkan satırlar:

BÜTÜN İTHALAT DENETİMLERİNDE STANDART VURGUSU

"TSE, İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi. Bir yandan yerli üreticilerimizi standartlara aykırı ürünlerin yol açtığı haksız rekabete karşı korurken diğer yandan tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini destekledik."

"SON 1 YILDA 25 BİN BELGE VE 124 BİN RAPOR HAZIRLANDI"

"Enstitümüz, son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 25 bin belge ve hazırladığı 124 bin raporla sanayicilerimizin kalite standartlarını karşılamasına, ürünlerimizin uluslararası pazarlarda güvenilirliğinin ve rekabet gücünün artmasına imkan sağladı."

"YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYINI YÜZDE 63'ÜN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

"Türkiye olarak son yıllarda; enerji arz güvenliğimizi güçlendiren, yenilenebilir enerji kapasitemizi artıran ve temiz enerji teknolojilerinde yerli üretim kabiliyetimizi geliştiren güçlü adımlar attık. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve destek mekanizmalarıyla, toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 63'ün üzerine çıkardık."

"5 GİGAVATLIK KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖR KAPASİTESİ HEDEFLİYORUZ"

"Uzun vadeli enerji stratejimiz doğrultusunda, geleneksel nükleer enerji yatırımlarımıza ilave olarak 5 gigavatlık küçük modüler reaktör kapasitesine ulaşmayı öngörüyoruz."