30°
Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulaması haya geçti. X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kacır, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da" diyerek duyurdu.

Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasının Google Play ve 'da yer aldığını bildirdi.

Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz.

Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

