Bakanlıktan kritik hamle! Bu ürünleri artık marketlerde bulamayacaksınız: 81 ilde satışı yasaklandı

Market raflarında sıkça karşılaşılan “şekersiz” ibaresine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararla, içinde doğal ya da yapay tatlandırıcı bulunduran ürünlerde artık “şekersiz” ifadesinin kullanılması yasaklandı. Yeni uygulama bugün itibarıyla resmen başladı.

YANILTICI İFADELERE SON

Gıda Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, bazı üretici firmaların, önceki uyarılara rağmen ambalajlarda hâlâ “şekersiz” ifadesine yer verdiği tespit edilmişti. Ancak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle bu tür etiketlemeler tamamen yasaklandı. Pekmez, hurma, agave gibi doğal kaynaklı şekerler ya da tatlandırıcılar da bu kapsama dâhil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle obezite, diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanıltıcı etiketler nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekerek, kalori ve şeker tüketimini kontrol altında tutmak isteyen tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TATLANDIRICI KULLANIMI AÇIKÇA YAZILACAK

Yeni kurala göre, ürünün içeriğinde herhangi bir tatlandırıcı varsa, bu bilgi etiket üzerinde belirgin şekilde yazılacak. Yazı tipi, rengi ya da büyüklüğüyle dikkat çekecek şekilde düzenlenecek bu uyarılar sayesinde, tüketicilerin satın aldıkları ürün hakkında daha doğru bilgiye ulaşması amaçlanıyor.

Denetimlerin sıkılaştırılacağı da duyurulurken, yeni uygulamaya uymayan firmalar hakkında idari yaptırımların devreye alınacağı bildirildi.