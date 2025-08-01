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 | İrem Çınar

Bakanlıktan kritik hamle! Bu ürünleri artık marketlerde bulamayacaksınız: 81 ilde satışı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, içecek etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere karşı harekete geçti. Artık içinde şeker veya herhangi bir tatlandırıcı bulunan ürünlerde "şekersiz" ifadesi kullanılamayacak. Tüketici güvenliğini artırmayı amaçlayan bu düzenleme, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:06

Market raflarında sıkça karşılaşılan “şekersiz” ibaresine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. 'nın aldığı kararla, içinde doğal ya da yapay tatlandırıcı bulunduran ürünlerde artık “şekersiz” ifadesinin kullanılması yasaklandı. Yeni uygulama bugün itibarıyla resmen başladı.

Bakanlıktan kritik hamle! Bu ürünleri artık marketlerde bulamayacaksınız: 81 ilde satışı yasaklandı

YANILTICI İFADELERE SON

Gıda Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, bazı üretici firmaların, önceki uyarılara rağmen ambalajlarda hâlâ “şekersiz” ifadesine yer verdiği tespit edilmişti. Ancak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle bu tür etiketlemeler tamamen yasaklandı. Pekmez, hurma, agave gibi doğal kaynaklı şekerler ya da tatlandırıcılar da bu kapsama dâhil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle obezite, diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanıltıcı etiketler nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekerek, kalori ve şeker tüketimini kontrol altında tutmak isteyen tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan kritik hamle! Bu ürünleri artık marketlerde bulamayacaksınız: 81 ilde satışı yasaklandı

TATLANDIRICI KULLANIMI AÇIKÇA YAZILACAK

Yeni kurala göre, ürünün içeriğinde herhangi bir tatlandırıcı varsa, bu bilgi etiket üzerinde belirgin şekilde yazılacak. Yazı tipi, rengi ya da büyüklüğüyle dikkat çekecek şekilde düzenlenecek bu uyarılar sayesinde, tüketicilerin satın aldıkları ürün hakkında daha doğru bilgiye ulaşması amaçlanıyor.

Denetimlerin sıkılaştırılacağı da duyurulurken, yeni uygulamaya uymayan firmalar hakkında idari yaptırımların devreye alınacağı bildirildi.

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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#tarım ve orman bakanlığı
#sağlıklı beslenme
#içecek
#Şekersiz Ürünler
#Gıda Etiketlendirmesi
#Tatlandırıcılar
#Ekonomi
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