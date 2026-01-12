Menü Kapat
Bakan Kacır, Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle modernize edilen Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezini (ETP) ziyaret etti. Bakan Kacır, fikirlerin ürüne dönüşeceği merkezde projeler hakkında bilgi aldı, öğrenci takımlarının çalışmalarını yakından inceledi.

12.01.2026
12.01.2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul İçin Endüstriyel Tasarım Ekosistemi Ekseni (IDEA4ISTANBUL) Projesi kapsamında YTÜ Yıldız Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığıyla modernize edilen Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezini (ETP) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Kacır’a ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü ve ETP Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Muhammet Garip eşlik etti.

BAKAN KACIR PROJELERİ VE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bakan Kacır, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip’in, yeniden yapılandırılan ETP’nin yapısı, milli teknoloji hamlesi ve üniversite ile sanayi iş birliğine katkısını anlattığı sunumun ardından merkezi gezdi. ETP Genel Müdürü Gökhan Aybastı, merkezdeki cihazlar, teknik altyapı ve çalışma sistemleri hakkında Bakan Kacır’a ve katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Bakan Kacır ziyarette, YTÜ Racing Takımı, Yıldız Roket Takımı, YTÜ Sigma Aeronautics, YTÜ Astrid Otonom ve YTÜ MAKTEK Öğrenci Kulübü ile Beeball ve Atlas girişimci takımlarının yürüttüğü çalışmaları yakından inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Kacır’a ayrıca, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şampiyonluklar elde eden AESK Öğrenci Kulübü ve YTÜ öğrenci kulüplerine destek sağlayan Yıldız Kaşifleri programı hakkında bilgi sunuldu. Bakan Kacır, yürüttükleri başarılı çalışmalarla dünya ve Avrupa birincilikleri elde eden öğrencileri tebrik etti.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ETP’nin, modern altyapısı ve ‘fikirden ürüne’ uzanan yaklaşımıyla sanayi–üniversite–teknopark iş birliğine önemli katkılar sunmasının büyük önem taşıdığını belirten Bakan Kacır, merkezin gençler, girişimciler ve sanayi paydaşları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÜÇLÜ SARMAL MODELİYLE TEK ÇATI ALTINDA HİZMET

Alanında Türkiye’nin en geniş altyapısına sahip olan ETP, bir üretim atölyesi olmanın ötesinde uçtan uca inovasyon yaklaşımı sunan bir teknoloji üssü olarak hizmet veriyor. ETP, İSO’nun güçlü üretim alt yapısını, YTÜ’nün akademik bilgi ve birikimini, YTÜ Yıldız Teknopark’ın girişimcilik ve teknoloji ekosistemini “üçlü sarmal” modeliyle tek bir çatı altında buluşturuyor. Fikirden ürüne giden süreci kısaltmayı ve katma değerli üretimi artırmayı hedefleyen ETP, ‘Fikirden tasarıma, üründen değere’ mottosuyla girişimcilerin ve sanayicilerin Ar-Ge çıktılarının hızla ticarileşmesini sağlıyor. ETP, prototipleme, tasarım eğitimi, danışmanlık, eşleştirme faaliyetleri ve hızlandırma programlarıyla üretim sektörünün gelişimini ve rekabetçiliğini destekliyor.

