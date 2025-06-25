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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum duyurdu: Kiralık sosyal konut projesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekebilmek adına İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı için hazırlıklara başladıklarını paylaştı.

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Bakan Kurum duyurdu: Kiralık sosyal konut projesi geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 18:50

İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Bakan Kurum duyurdu: Kiralık sosyal konut projesi geliyor

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT PORJESİ

Bakan Kurum; İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı için hazırlıklara başladıklarını paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz." dedi.

"Amacımız geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak, daha iyi bir dünya bırakmak" diyen Bakan Kurum, "Sadece dönüşüm sistemiyle birlikte yıllık 520 milyon avroluk bir kazancı da ülkemize kazandırmış olacağız" dedi.

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ETİKETLER
#sosyal konut
#sosyal konut projesi
#Sosyal Konutlar
#Sosyal Konutlar
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Ekonomi
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