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 | Baran Aksoy

Bakan Kurum duyurdu! Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir konut kampanyasının başlayacağının müjdesini verdi.

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Bakan Kurum duyurdu! Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut’un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.

YENİ KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut ile başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN KURUM'DAN TÜSİAD'A TEPKİ

TÜSİAD Genel Kurulu'nda hükümete yönelik eleştirilere de cevap veren Bakan Kurum, "Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz. TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
Günümüzde bir tüketim nesnesi, yatırım aracı ve sosyo-ekonomik statü göstergesi haline gelmiş olan konut olgusunun piyasa üretimine alternatif olarak, orta- alt gelir grubuna yönelik, kar amacı güdülmeden, genellikle kamu eliyle hayata geçirilen örneklerini ifade ediyor.
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#Politika
#Ekonomi
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