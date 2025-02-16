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Murat Kurum'dan 'Atma Ziya' videosuyla Özgür Özel'in CHP'li başkanla tartışma iddiasına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına dair iddiaları yalanladı.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından “Atma Ziya” repliklerini içeren bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanının üzerine yürümüşüm, o da benim iki yakama yapışmış... Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan! İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.”

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÖZEL ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARINA NE DEDİ?
CHP kurultayında 'para karşılığı oy kullanıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin kirletilmeye çalışıldığını söyleyen Özgür Özel, "Partimiz çirkin bir saldırı altında ama biz bu oyuna gelmeyiz. Verilmeyecek hesabımız yok" diye konuştu.
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