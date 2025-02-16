Murat Kurum'dan 'Atma Ziya' videosuyla Özgür Özel'in CHP'li başkanla tartışma iddiasına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına dair iddiaları yalanladı.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından “Atma Ziya” repliklerini içeren bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanının üzerine yürümüşüm, o da benim iki yakama yapışmış... Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan! İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.”