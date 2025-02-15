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 | Banu İriç

CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Lütfü Savaş iptali için mahkemeye başvurdu

CHP'de kurultay tartışması sürüyor. Partisinden ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kurultayın iptali için mahkemeye dava dilekçesini sundu.

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CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Lütfü Savaş iptali için mahkemeye başvurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 20:28

CHP Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP kurultayının iptalini istedi. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Savaş'ın dava dilekçesinde, mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptal edilmesi talep edildi. Savaş’ın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Müvekkilim, şaibelerin araştırılmasını ve varsa sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istemektedir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, “Kurumları temsil edenler hata yapabilir, ancak kurumlar korunmalı ve hatalı kişilerden arındırılmalıdır” denildi.

"ŞAİBELİ KURULTAY" İDDİALARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.
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