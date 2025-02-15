CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Lütfü Savaş iptali için mahkemeye başvurdu

CHP Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP kurultayının iptalini istedi. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Savaş'ın dava dilekçesinde, mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptal edilmesi talep edildi. Savaş’ın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Müvekkilim, şaibelerin araştırılmasını ve varsa sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istemektedir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, “Kurumları temsil edenler hata yapabilir, ancak kurumlar korunmalı ve hatalı kişilerden arındırılmalıdır” denildi.

"ŞAİBELİ KURULTAY" İDDİALARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.