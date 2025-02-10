Son dakika | CHP'deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, şaibe iddialarına dair soruşturma başlattı.

PARA KARŞILIĞI OY KULLANDIRMA İDDİASI

Kurultay sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. İncelemede, tanıklar dinlenecek ve deliller toplanacak.

KILIÇDAROĞLU TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı” şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL KAZANDI

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel kazandı. Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.

ERDOĞAN 'ŞAİBELİ KURULTAY' İDDİASINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

KILIÇDAROĞLU TOPU YENİ YÖNETİME ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarına ilişkin konuşan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Parti yönetimi yanıt vermeli yoksa sükut ikrardan gelir" açıklamasını yapmıştı.

ÖZEL'DEN İDDİALARA CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere cevap vermeye kalksak... Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?"