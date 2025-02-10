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 | Onur Kaya

Son dakika | CHP'de ön seçim krizi! Mansur Yavaş kararını açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı alan CHP'de kriz yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını açıkladı.

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Son dakika | CHP'de ön seçim krizi! Mansur Yavaş kararını açıkladı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:49

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim kararı parti içinde krize yol açtı. Daha önce ön seçimin gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son kararını verdi.

3'LÜ ZİRVEDE KRİTİK KARAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için favori gösterilen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Üçlü zirvede parti içinde tartışmalara neden olan ön seçimle ilgili kritik bir karar çıktı.

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama kararı aldığı ve bu kararı dünkü zirvede muhataplarına ilettiği öğrenildi. Ön seçim için henüz erken olduğunu ve Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirten Mansur Yavaş, dünkü görüşmede bu düşüncelerini bir kez daha vurguladı. Yavaş, CHP'deki ön seçime katılmayacağını bildirdi.

'ALTERNATİK SEÇENEKLER DE OLMALI'

Ön seçimin tek başına kriter olamayacağını söyleyen Yavaş'ın, aday belirlemek için başta 'anket' olmak üzere alternatif seçeneklerin de olması gerektiğini ifade ettiğin öğrenildi.

 

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