CHP’de 3’lü zirve: Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi yapılan görüşmenin detayları merak ediliyor.

1 MİLYON 600 BİN ÜYE OY KULLANACAK

Görüşmede, ön seçim yönergesinin görüşüldüğü ve belirlenecek yol haritası öncesi istişare edildiği öğrenildi. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde sandık başına gidecek. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı aranacak. Mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. Ortalama bir aylık bir takvim içerisinde sürecin tamamlanacak ve oylamaya sunulacak.

TGRT Haber’de Gündem Özel programında Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 3’lü görüşmenin bir ofiste yapıldığını söyledi.

CHP lideri Özel, zirve sonrası yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz Hep birlikte olacağız Hep beraber kazanacağız Türkiye kazanacak…" ifadelerine yer verdi.