Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Fatih Atik CHP'nin beklediği tarihi açıkladı 

06 Şubat 2025 22:25 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 22:32

CHP içindeki adaylık yarışı devam ederken Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'li isimlerin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelmesi muhtemel siyasi yasak cezasını bekledikleri tarihi açıkladı.

CHP ön seçimi konuşurken Betimar anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı?

CHP ön seçimi konuşurken Betimar anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları iki büyükşehir belediye başkanı arasında yoğunlaşmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'e "Siz Erdoğan'ı tanımıyorsunuz, nasıl mücadele edilir bilmiyorsunuz, Erdoğan belirlediğiniz adayı ekarte ettiğinde tekrar benim kapımı çalmayın" dediği öne sürüldü.

Aday olmak için CHP'ye 'ön seçim' baskısı yaptığı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bir an önce adayın belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

"İMAMOĞLU ADAYLIKTAN KOPTU"

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ise CHP'li isimlerin İmamoğlu'na siyasi yasak geleceği konusunda hemfikre vardığını belirtti.

İmamoğlu hakkında açılan davaları hatırlatan Atik şunları söyledi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılmış davalar var, yeni açılanlar var. CHP içinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan artık koptuğunu düşünenler var. Mart ayında İmamoğlu'na siyasi yasak bekleyenler var. Bunları düşünenler CHP Milletvekilleri."

"CHP, İMAMOĞLU'NU ELEYECEKTİR"

Programda konuşan hukukçu Mücahit Birinci ise CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu 'eleyeceğini' belirtti. 'CHP'nin eleği vardır ve İmamoğlu elenecektir' diyen Birinci şunları söyledi: