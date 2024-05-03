Cumhuriyet Halk Partisi'nin acı günü

03 May 2024 13:31 - Güncelleme : 03 May 2024 16:39

Çanakkale'de hayatını kaybeden CHP'li Biga İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez için cenaze töreni gerçekleştirildi.

TÖRENLE UĞURLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çanakkale teşkilatından acı bir haber geldi. CHP'li Biga İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez, dün hayata gözlerini yumdu. İrez için Çanakkale İl Özel İdaresi önünde tören gerçekleştirildi.

Cenaze törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, il genel meclisi üyeleri katıldı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ AN"

Törende bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, "Sözün bittiği anlar vardır. Bugün o anlardan biri. Levent abimle bir kere toplantı yaptım. Hiç çalışma fırsatı bulamadım. Ona çok üzülüyorum. Çok güzel işler yapacaktık kendisiyle ama biz İl Genel Meclisi olarak güzel işler yapacağız. O bizi yukarıdan izleyecek. Herkese başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yapılan dua sonrasında merhum İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez’in cenazesi Biga ilçesine uğurlandı.

İrez'in cenazesi Kurşunlu Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Biga Karaçayır mezarlığında toprağa verilecek.