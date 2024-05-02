Ekrem İmamoğlu'nun tüzük kurultayı hamlesi... Hukukçu Çiçek canlı yayında açıkladı 

02 May 2024 22:50 - Güncelleme : 03 May 2024 01:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında günlerdir beklenen görüşme bugün gerçekleşti. 1,5 saatlik görüşmenin ardından AK Parti kanadından açıklama yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilerleyen günlerde iade-i ziyaret yapılacağını bildirdi.

Siyaset sahnesi ısınırken TGRT Haber'deki Gündem Özel canlı yayınında konuşan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamasına göre, CHP lideri Özgür Özel'in parti içindeki etkisini artırması, İmamoğlu'nun stratejilerini değiştirmesine neden oldu.

Çiçek'in değerlendirmelerine göre, Özgür Özel'in belediye başkanlıkları ve büyükşehir başarılarına rağmen İmamoğlu, İstanbul'daki etkisini artırarak 26 ilçe belediyesine ulaştı. Bu durum, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına olan ilgisini ve parti içindeki liderlik yarışını kızıştırıyor.

Özel'in "iki forvetim var" şeklindeki ifadelerini hatırlatan Çiçek şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in parti içerisinde hakimiyetini güçlendirdiğini görüyor. Özgür Özel 408 belediye, 15 tane büyükşehir aldı. Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da ilçe belediye sayısını 26'ya yükseltti ama Özgür Özel'in başarısı da ortada. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hevesini herkes biliyor. Özgür Özel her ne kadar 'iki tane forvetim var' demiş olsa da liderlik yavaş yavaş oluşuyor. Böyle bir durumda da cumhurbaşkanı adaylığında, partinin genel başkanı doğal adayıdır.

Özel'in 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım' diyebileceğini tahmin ederek hareket tarzı içerisine giriyor. CHP'de Tüzük Kurultayı olacak. İzleyelim ve göreli bu kurultayı süreç içerisinde seçimli kurultaya evrilebilir. İmamoğlu bu süreci CHP Genel Başkanı olarak karşılamak istiyor. Parti tabanından tepki almadan bunu yapmak isteyecek.