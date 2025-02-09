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 | Baran Aksoy

Mansur Yavaş hakkında çarpıcı kulis! Planı çok başka: "Seçime girmeyecek ama..."

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim süreci şekillenmeye başladı. Ancak ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Parti kulislerinde, Yavaş’ın seçim yarışına dahil olmayarak etkisini farklı bir şekilde göstermeyi planladığı konuşuluyor. İşte detaylar...

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Mansur Yavaş hakkında çarpıcı kulis! Planı çok başka: "Seçime girmeyecek ama..."
KAYNAK:
Gazete Duvar
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 12:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz bir seçim takvimi netleşmemişken cumhurbaşkanı adayını belirleme yönünde adım attı. Parti, aday belirleme sürecini ön seçimle yürütmek için hazırlıklara başladı.

 

Özgür Özel’in, ön seçim konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ikna edemediği bir süredir kulislerde dile getiriliyordu. Nitekim Yavaş’tan da bu tartışmalara dair bir açıklama geldi.

 

YAVAŞ: ASIL GÜNDEM EKONOMİK KRİZ OLMALI

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine sıcak bakmadığı konuşulan Mansur Yavaş, bu konuda eleştirilerini dile getirerek, asıl gündemin ekonomik kriz olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Siyasi tartışmalara ilişkin birçok sorunuz olabilir ancak bu, halkın en önemli gündemini gölgede bırakacaktır. Bu basın toplantısını, bu mesajı vermek için düzenledim” dedi.

 

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE

Özel, Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bugün bir araya gelecek. Görüşmede ön seçim kararına yönelik itirazların ele alınarak ortak bir çözüm aranması bekleniyor.

 

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME SICAK BAKMIYOR

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kulislerde, Yavaş’ın yalnızca CHP üyelerinin katılacağı bir ön seçime girmeye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bazı siyasetçiler, “Sayın Yavaş, seçime girerek değil, dışında kalarak etkisini göstermek isteyebilir. Sahneye çıkmadan gücünü korumayı tercih edebilir. Üstelik ön seçimde tüm üyeler oy kullanamayacak. Kullanılmayan her oy, Mansur Bey’in hanesine yazılır. Önümüzdeki üç yıl pek çok gelişmeye gebe” yorumunu yapıyor.

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