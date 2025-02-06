Barış Yarkadaş TGRT Haber'de duyurdu: Mansur Yavaş tavrını koyacak!

06 Şubat 2025 22:07 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 22:29

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı'nda konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yarın sabah 11.00'de ön seçime tavrını koyacağını söyledi. Yarkadaş, "Yavaş, İmamoğlu'nun yargı sürecinden kaygılı" dedi. İşte detaylar...

CHP'nin erken seçim ve aday belirleme sürecine ilişkin yoğun gündemi sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nun adaylığının ön plana çıkartılması sonrası CHP Genel Merkezi ile Mansur Yavaş ve destekçileri arasında gerilim olduğu ileri sürülmüştü. TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı'nda konuşan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, 2027 yılına kadar seçim beklemediğini ifade ederek, İmamoğlu'nun CHP'yi tartışma içerisine soktuğunu kaydetti.

Yarkadaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Bşkanı Mansur Yavaş yarın sabah 11.00'de basın açıklaması yapacak. Toplantının ikinci bölümünde Yavaş tavrını koyacak. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla 9 Şubat'ta yapılması planlanan toplantı öncesi taşıdığı kaygıları paylaşacak." dedi.

"YAVAŞ, İMAMOĞLU'NUN YARGI SÜRECİNDEN KAYGILI"

Gazeteci Yazar Barış Yarkadaş, "Yavaş, İmamoğlu'nun yargı sürecinden kaygılı. Yavaş ve İmamoğlu karşı karşıya gelirse CHP'de sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de CHP'deki son gelişmeleri değerlendirmiş ve Mansur Yavaş’ın, parti yönetiminin Ekrem İmamoğlu konusundaki ısrarına karşı net bir tavır aldığını ve rest çektiğini ifade etmişti.