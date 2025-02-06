İYİ Parti'den CHP'deki aday tartışmalarına ilişkin açıklama

06 Şubat 2025 17:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:35

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığının ön seçimle belirleme kararı parti içinde krize yol açtı. Siyaset gündeminde tartışmaya neden olan konuya ilişkin İYİ Parti'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yüzde 50+1 sistemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gitme kararı aldı. Buna göre partinin adayı üyeler tarafından belirlenecek. Söz konusu uygulamanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yarayacağını savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise ön seçime sıcak bakmaması parti içinde tartışmalara neden oldu.

CHP'deki cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin İYİ Parti'den çarpıcı bir çıkış geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"CUMHURBAŞKANI TERCİHİNİN BİR PARTİYLE SINIRLANMASI DOĞRU DEĞİL"

CHP'deki cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi tartışmalarına ilişkin soru üzerine konuşan Kavuncu, şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı, yürütmenin başı konumunda. Bu nedenle cumhurbaşkanı tercihinin bir parti sınırları içerisinde hapsedilmesi, ilerisi için çok doğru ve sağlıklı bir adım olmayacaktır. Çünkü yüzde 50 artı 1'e ihtiyaç olan, birçok ittifaka da mecbur bırakan bir sistemle karşı karşıya iken bunu bir partinin tahakkümü altında bulundurmak, buraya sıkıştırmak, sağlıklı değil, doğru neticeler vermeme riski yüksektir."

"TEĞMENLERE VERİLEN CEZA ÇOK AĞIR"

Öte yandan "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilen teğmenlere ilişkin değerlendirmeler de yapan Kavuncu, verilen kararın çok ağır olduğunu savundu.