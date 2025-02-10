Cem Küçük: Adım kadar eminim CHP'nin kurultayında bir şeyler döndü!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlattı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Kurultaya şaibe soruşturması çok normal. Adım gibi eminim kurultayda bir şeyler döndü. Şaibe iddialarını ortaya atan da CHP’liler, itiraz eden de. Bu işlerde para döner, delegeler parayla ikna edilir" dedi.