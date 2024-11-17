Bakan Mehmet Şimşek talimat verdi! 100 milyar TL'lik hacme sahip: Birçok ilde eş zamanlı denetim

17 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipler, alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik 22 ilde 100 adrese eş zamanlı denetim başlattı. Söz konusu şirketlerin toplam cirosunun yaklaşık 100 milyar TL olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​’in talimatıyla kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Tütün ve tütün mamulleri sektörüne odaklanan denetimlerden sonra, bakanlık şimdi de alkollü içecek üreticilerini mercek altına aldı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI İNCELEME

Yaz aylarında, sigara ve makaron üretimi yapan 23 firmanın 8 ildeki 26 adresinde eş zamanlı sayım yapan ekipler, bu kez alkollü içecek sektöründe benzer bir çalışma başlattı. Vergi Denetim​ Kurulu’ndan yaklaşık 200 vergi müfettişi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, 22 ilde yer alan firmaların envanterlerini detaylı bir şekilde inceliyor.

TOPLAM CİRO 100 MİLYAR TL'DEN FAZLA

Bu yıl tütün ve alkollü içecek sektörlerinde yapılan envanter çalışmalarında, stokları sayılan firmaların büyük çoğunluğunu büyük mükellefler oluşturdu. Söz konusu şirketlerin toplam cirosunun yaklaşık 100 milyar TL olduğu tespit edildi.

OLASI VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ARAŞTIRILIYOR

Denetimlerde sektörde kayıt dışı alım-satım faaliyetleri, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata aykırı yapılması gibi nedenlerle ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve diğer vergiler açısından ortaya çıkabilecek olası vergi kayıp ve kaçakları araştırılıyor. Çalışmalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen veriler de kullanıldı. Riskli mükelleflerin tespitinde bu bilgilerden önemli ölçüde faydalanıldı.

"DENETİMSİZ HİÇBİR ALAN BIRAKMIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kayıt dışılıkla mücadele kapsamında saha çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Vergide adalet ve verimlilik ilkesi doğrultusunda, kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere yönelik saha denetimlerimizi derinleştiriyoruz. Fiili envanter sayımları sonucunda usulsüzlük tespit edilen mükellefler vergi incelemesine tabi tutulacak. Planlı şekilde tüm sektörlerdeki saha denetimlerine devam ederek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz"