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 | Banu İriç

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonla ilgili net mesaj: Düşüyor düşecek!

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon düşüyor, düşecek” diyerek net konuştu. Sıkı para politikası ve mali disiplinin süreceğini belirten Şimşek, vatandaşın alım gücünü artıracak yapısal reformların devrede olduğunu söyledi. “Bu süreci yönetecek siyasi irade ve kapasiteye sahibiz” diyen Şimşek, ekonomide güven tazelemeye devam edeceklerini vurguladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 19:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye ekonomisine dair önemli mesajlar verdi. “Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü” başlıklı oturumda konuşan Şimşek, yüksek enflasyona karşı yürütülen programın arkasında güçlü bir siyasi irade olduğunu vurgulayarak, “Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu süreci yönetecek kapasitemiz de mevcut” dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonla ilgili net mesaj: Düşüyor düşecek!

"KAMU BORCU YÜZDE 25 SEVİYELERİNDE"

Küresel ekonominin kırılgan bir dönemden geçtiğini belirten Şimşek, Türkiye’nin bu tabloya rağmen göreceli olarak daha dirençli olduğunu söyledi. Sıkı para politikasının net dezenflasyonist etkiler yaratacağını ifade eden Şimşek, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini, kamu borcunun GSYİH’ya oranla hâlâ yüzde 25 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonla ilgili net mesaj: Düşüyor düşecek!

Kurda yaşanan sınırlı değer kaybının petrol fiyatlarındaki düşüşle dengeleneceğini aktaran Şimşek, “Kısa vadeli piyasa dalgalanmaları beklentileri bozabilir, ancak biz dezenflasyon sürecinin devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Büyüme modelinde iç talep ve yatırımların belirleyici rol oynadığını kaydeden Şimşek, Türkiye’nin küresel ticaretteki daralmalara karşı daha az kırılgan olduğuna dikkat çekti. “Net ihracat, tarihsel olarak büyümeye sınırlı katkı sundu” diyen Şimşek, serbest ticaret anlaşmaları sayesinde ihracatın önemli bir bölümünün koruma altında olduğunu da belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonla ilgili net mesaj: Düşüyor düşecek!

Maliye politikalarında kararlılığın altını çizen Bakan Şimşek, büyüme ve yatırım odağını kaybetmeden, yapısal reformlarla yola devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin genç ve nitelikli iş gücü, savunma sanayi, yapay zeka ve yeşil dönüşüm alanlarındaki atılımları da desteklediğini vurgulayan Şimşek, "Geçmişle övünmek değil, sağlam temellerle güçlü bir gelecek inşa etmek istiyoruz" dedi.

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