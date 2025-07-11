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 | Onur Kaya

Bakan müjdeyi verdi: Paralar hesaba geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeyi verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 865 milyon 356 bin liralık destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Bakan müjdeyi verdi: Paralar hesaba geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 21:33

Çiftçileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

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PARALAR HESAPLARA AKTARILDI

Bereketli toprakların desteklerle buluşup, üretimin güçlendiğine işaret eden Yumaklı, "865 milyon 356 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Bakan müjdeyi verdi: Paralar hesaba geçti

Paylaşımda yer alan bilgiye göre hesaplara aktarılacak destek ödemeleri şöyle:

  • Hayvan hastalıkları tazminatı 810 milyon 439 bin 363 lira,
  • hububat, baklagil ve dane mısır desteği 20 milyon 500 bin 386 lira,
  • hayvan gen kaynakları desteği 18 milyon 902 bin 500 lira,
  • mazot ve gübre desteği 9 milyon 478 bin 532 lira,
  • sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 750 bin 587 lira,
  • tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 2 milyon 58 bin lira,
  • sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği 226 bin 632 lira.
Bakan müjdeyi verdi: Paralar hesaba geçti
ETİKETLER
#çiftçi
#mazot
#hububat
#Gübre Ihracatı
#Tarım Destekleri
#Hayvan Hastalıkları
#Ekonomi
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