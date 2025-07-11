Bakan müjdeyi verdi: Paralar hesaba geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeyi verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 865 milyon 356 bin liralık destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Çiftçileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

PARALAR HESAPLARA AKTARILDI

Bereketli toprakların desteklerle buluşup, üretimin güçlendiğine işaret eden Yumaklı, "865 milyon 356 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre hesaplara aktarılacak destek ödemeleri şöyle: