Bakan müjdeyi verdi: Paralar hesaba geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yapılan destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım yaptı. Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

13,2 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."