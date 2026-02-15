Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Murat Kurum duyurdu! Yeni haftada 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi. İşte takvimin detayları ve kura takvimindeki yeni şehirler...

Bakan Murat Kurum duyurdu! Yeni haftada 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
11:46
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
11:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi () Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde, 29 Aralık başlayan kura süreci, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548, Kocaeli'nde 10 bin 340 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bakan Murat Kurum duyurdu! Yeni haftada 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025-8 Şubat tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı. Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum duyurdu! Yeni haftada 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak

KONUT SAYISI 312 BİN 290'A YÜKSELECEK

Yeni haftanın takvimine göre, yarın Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550, 17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

https://x.com/murat_kurum/status/2022944448766972412?s=20

