Bakan Şimşek açıkladı: Dış finansman 4 milyar dolara yaklaştı

30 Ağustos 2024 12:37 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:42

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel kuruluşlardan sağlanan kaynak ve deprem bölgelerinin yeniden inşası çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek kat edilen mesafeyi anlattı.

2 MİLYARLIK FİNANSMAN SAĞLANACAK

Bakan Şimşek uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık.

Bu yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlanmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Hem deprem bölgesinin hem de ülkemizin kalkınması adına finansman kuruluşlarından uygun koşullu dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

UYGUN FAİZLE FİNANSMAN

Bölgenin inşası için atılan adımlardan da bahseden Şimşek şunları kaydetti: "Son olarak, deprem bölgesinde zarar gören yol, tünel ve köprülerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankasından, Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, yaklaşık 187 milyon avroluk uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlandı. Depremin yaralarını sarmak adına geçtiğimiz yıldan itibaren yanımızda olan bankanın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz."

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından deprem bölgesindeki ihracatçıların finansmanı ve yeşil dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

PROGRAMA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Şimşek, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına da 50 milyon dolar finansman sağlandığını ifade etti. Şimşek değerlendirmesinin devamında “Sağlanan bu kaynaklar, uyguladığımız programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." dedi.