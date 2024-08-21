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Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi yapıldı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:41
Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye&#039;ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, hedeflenen uluslararası yatırım oranını açıkladı. Türkiye 2003-2024 döneminde 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girdiğini aktardı.

Bakan Mehmet Şimşek, 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini belirtti. Hedefin 2028 yılına kadar uluslararası doğrudan yatırım oranını yüzde 1,5’e yükseltmek olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'YE 266,9 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi yapıldı - 1. Resim

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor.

2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktı.

Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek.

Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."

Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi yapıldı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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