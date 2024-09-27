Bakan Şimşek açıkladı: Yatırım çekme potansiyelimiz yüksek

27 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:58

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de önemli temaslarda bulundu. Bakan Şimşek toplantılar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, ABD​'de yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’ye dönüş yapan Bakan Şimşek sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. YATIRIM​ ÇEKME POTANSİYELİ YÜKSEK Bakan Şimşek, Türkiye​'nin yatırım çekmek için potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük. Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." İlgili Haberler Bakan Şimşek New York'ta konuştu: Yeni ilave vergiler gelmeyecek Bakan Şimşek "İki başarılı işlem" diyerek duyurdu!