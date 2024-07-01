Bakan Şimşek 'borsaya vergi gelecek' dedi BIST 100 endeksi hızla düştü

01 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:27

Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul, sert düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ile borsa kazançlarına vergi geleceğini resmen açıkladı.

Borsa İstanbul, Mehmet Şimşek’in borsa kazançlarına vergi getirilmesi için çalışıldığını söylemesiyle hızlı düşüşe geçti.

BORSA ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,33 değer kaybederek 10.399,46 puana indi.

Borsa İstanbul'daki düşüşün nedeni olarak Şimşek’in borsa kazançlarını vergilendirme açıklamaları gösterildi.

Şimşek, çalışmalarla ilgili olarak "Bu pakette yok ama sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından sabah 10.743 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, 10.540 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.

En çok kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,17 ile sigorta oldu.