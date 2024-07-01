E-fatura ve e-deftere zorunlu geçiş bugün başladı! Zamanında hazırlık yapmayanlara büyük cezalar gelecek

01 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:55

Yıllık cirosu 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-Fatura’ya zorunlu geçişi başladı.

01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu yürürlüğe girdi.

Vergi mükellefleri için uyarılar peş peşe geldi.

Belirlenen ciro eşiklerini aşan bu işletmeler, e-fatura sistemine kayıt yaptırmak zorunda.

E-FATURA VE E-DEFTER ZORUNLULUKLARI BUGÜN BAŞLADI

Vergi mükelleflerini ilgilendiren zorunluluk bugün başladı.

E-fatura ve e-defter zorunlulukları yürürlüğe girdi.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkan Yardımcısı Adnan Uslular, 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluklarının başladığını söyleyerek, “Cezai işlemlerin önüne geçmek için hazırlıkların zamanında yapılması gerekiyor” dedi.

2022’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (VUK) 535 nolu tebliğe göre e-Fatura hizmetlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacak olan şirketlerin 1 Temmuz 2024’e kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor.

Geçiş yapması gerekenler arasında e-ticaret yapanlar, gayrimenkul inşa veya alım-satımı, motorlu taşıt ticareti gibi belirli sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler bulunuyor.

KSMMMO Başkan Yardımcısı Adnan Uslular, "Belirlenen ciro eşiklerini aşan bu işletmeler, e-fatura sistemine kaydolmak zorunda. Bu gereklilik, hem mali şeffaflığı artırmak hem de vergi denetimlerini kolaylaştırmak amacıyla getirildi. Geçiş yapmayan mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel usulsüzlük cezalarıyla karşılaşabilir. Vergi mükellefleri geçiş sürecine dikkat etmeli ve gerekli belgeleri zamanında tamamlamalı” dedi.

NACE KODLARININ DOĞRULUĞUNA DİKKAT

2022’den bu yana yıllık cirosu 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin 1 Temmuz 2024'e kadar e-Fatura sistemine geçmesi gerekiyor.

Adnan Uslular, bu kapsamda NACE kodlarına dikkat çekti.

Uslular, “Yanlış veya güncel olmayan NACE kodları, gereksiz cezai işlemlere neden olabilir. Bu nedenle, mükelleflerin sicil bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekirse düzeltmeleri öneriliyor” dedi.

CİROSU 3 MİLYON TL'Yİ AŞAN MÜKELLEFLERİN SON TARİHİ BUGÜN

Özellikle 2023 yılı cirosu 3 milyon TL’yi aşan mükelleflerin, 1 Temmuz 2024’e kadar e-fatura sistemine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Aynı zamanda, bu mükellefler için e-Defter uygulamasına zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Geçiş öncesi aylara ilişkin defterlerin ise kağıt ortamda tutulmaya devam edilecek.