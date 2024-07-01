Sanayi tüpü bomba gibi patlamıştı! Görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı: Mahşer yeri gibiydi

01 Temmuz 2024 13:31 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:40

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün büyük bir facia yaşanmıştı. Bir dükkanda sanayi tüpü bomba gibi patlamıştı. Faciada 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişi de yaralanmıştı. Patlama bölgede bulunan 7'si ağır 9 binada hasara neden oldu.

Patlama sırasında evlerinde ya da olay yakınında bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını dehşeti anlattı. Patlamanın olduğu caddede evi bulunan Çiğdem Akdemir, çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ve ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını aktardı.

"O İNSANLARI ÖYLE GÖRMEK ÇOK KÖTÜYDÜ"

Dışarı nasıl çıktıklarını bilmediklerini sadece kapıdan çıktıklarını hatırladıklarını söyleyen Akdemir, "Çıktığımızda her yer cam parçalarıyla doluydu. Patlama hemen dibimizde oldu. Bizim ev havaya kalktı resmen. O kadar şiddetliydi. O insanları öyle görmek çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"ADETA AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ"

Evi hasar gören Erdal Hayta da patlamadan önce ekmek almak için aşağı indiğini, döndüğü sırada çok yüksek bir sesle adeta ayaklarının yerden kesildiğini söyledi.

"OĞLUMU GÖZLERİNİ KAPATARAK ÇIKARDIM"

Patlama anında 7 yaşındaki oğluyla evde olan Ayşe Çiftçi de basınçla ayaklarının yerden kesildiğini ve camlarının patladığını aktardı. Aşağıya inip inmeme konusunda bir türlü karar veremediğini söyleyen Çiftçi, "Olaydan sonra oğlum şoka girdi. Arkadaşlar geldi, çıkardılar bizi evden. Aşağıya indiğimizde mahşer yeri gibiydi. Oğlumu, gözlerini kapatarak çıkardım. İnşallah yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.