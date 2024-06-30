İzmir'de şırdancıda patlama sonrası can pazarı böyle görüntülendi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 18:51 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:56
İzmir’in Torbalı ilçesinde şırdan satışı yapılan restoranda sanayi tüpünden yaşanan patlama sonrası insanların panik halinde kaçışması kameraya yansıdı.
İzmir Ayrancılar Mahallesi'nde bir lokantada meydana gelen patlama sonrası vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sanayi tipi bir tüpün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 50'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı lokanta önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı