Bakan Şimşek duyurdu! Yıl sonu 561 bin konut devreye girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber'de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Konut arzında ciddi bir artış olduğunu belirten Şimşek "Yıl sonu itibariyle 561 bin konut devreye girecek" dedi.

Bakan Şimşek açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"201 bin deprem konutu teslim edildi. Yerinde dönüşüm dahil olmak üzere 2023'e oranla bu sene sonu itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla toplantı yapma fırsatımız oldu. Bu yıl itibariyle 561 bin konut devreye girecek. Dolayısıyla konut arzında ciddi bir artış var. Biz deprem konutlarını önceliklendirdik. Ama kentsel dönüşümdür, yerinde dönüşümdür özellik dirençli şehirlerin inşasıdır bütün bu konularda bütçeden önemli imkanları seferber etmiş durumdayız. Bu sene için özellikle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda yani devletin fiyatlarda da merkez bankası hedefine mümkün olduğunca sadık kalıyoruz. Bir çok alanda da hedefin oldukça altında da bir rakam belirledik. Onun için enflasyonun düşmesi bu şartlarda oldukça muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

