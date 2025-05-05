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 | Onur Kaya

İBB'ye yapılan operasyon ekonomiyi nasıl etkiledi? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının sebebini açıkladı. Son dönemde ekonomide 2 büyük şok yaşandığını söyleyen Bakan Şimşek, hem ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının hem de İBB operasyonlarının etkili olduğunu belirtti. İBB operasyonunun başladığı 19 Mart dahil olmak üzere ilk 3 günde Türkiye'den ciddi bir çıkış olduğunu dile getiren Şimşek, "Yaşanan gelişmeler riskli alanlardan kaçışı tetikledi. Her iki faktörün de etkisi var" dedi.

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 13:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonların ekonomiye büyük zarar verdiğini, toplamda 45 milyar dolar rezervin yakıldığını iddia etmişti. Muhalefetin iddialarına cevap veren Bakan Şimşek, İBB operasyonlarının ekonomiye etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB'ye yapılan operasyon ekonomiyi nasıl etkiledi? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı

"TL'DE SINIRLI DEĞER KAYBI VAR"

TGRT Haber'de yayınlanan Fatih Atik ile Gündem Ankara programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Mart sonrası enflasyon beklentilerinde sınırlı bir kötüleşme, Türk Lirası'nda da sınırlı bir değer kaybı olduğunu söyledi. Ancak orta vadeli programda varsayılana göre petrol fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Bakan Şimşek, petrol fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi halinde enflasyonun en az 1,2 puan düşeceğini dile getirdi.

Şu anda finansal koşulların oldukça sıkı olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Bu iç talepte sınırlı da olsa etkide bulunacak. Yani firmaların keyfi fiyat artışını gördük. Bunları bu dönem yapamayacaklar. Talep güçlüyken bunu yapmak kolay ama talep güçlü olmayınca firmaların fiyatlama gücü eskisi gibi olmayacak. Fiyat düşüşü de çok istisnai olur çünkü enflasyon hala yüksek. Yaşadığımız bu 2 şoka rağmen enflasyonun bu sene Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İBB'ye yapılan operasyon ekonomiyi nasıl etkiledi? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı
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Bakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:

"19 MART'IN ETKİSİ 3 GÜN SÜRDÜ"

"19 Mart dahil olmak üzere o ilk 3 gün çok ciddi bir çıkış oldu Türkiye'den, ağırlıklı olarak offshore. Ama bir sonraki pazartesi günü durulmuştu. Hatta offshore'dan girişler başlamıştı. Fakat daha sonra özellikle ABD merkezli ticaret savaşları üzerinden küresel büyümeye ilişkin önemli bir belirsizliğin ortaya çıkması, riskli alanlardan kaçışı ciddi biçimde tetikledi. Herkes nakde dönmeye çalıştı dünyada. O türden tercihler ortaya çıktı. O da tabii Türkiye'yi etkiledi. İçerideki gelişmeler de dışarıdaki gelişmeler de ekonomide etkili oldu. Üst üste geldi. Bir tanesi içeride siyasi belirsizlik, çalkantı endişesiyle ortaya çıkan bir talep, diğeri ise küresel belirsizlik üzerinden özellikle büyümenin yavaşlayacağı, risk iştahının azaldığı bir döneme girişin ifadesi olarak karşımıza çıktı. Birçok ülkeden çıkış oldu."

İBB'ye yapılan operasyon ekonomiyi nasıl etkiledi? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı

"PROGRAM BAŞARILI OLMASA 2 BÜYÜK ŞOKU ATLATAMAZDIK"

Ekonomi programının başarısız olduğu iddialarına da cevap veren Bakan Şimşek, "Bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı Türkiye 2 tane büyük şoku çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi? Madem biz dış şoklara karşı kırılganlıkları azaltamadık, madem biz makro finansal istikrarı pekiştirmedik, madem bizim program işe yaramıyordu - uzun zamandır bunu koro halinde söyleyen kesimler var - böyle 2 büyük şoku atlatabilir miydik? Bunu atlatabiliyorsak, direnç gösterebiliyorsak o zaman o arkadaşlar son 2 yıldır söylemlerini samimi biçimde gözden geçirsinler." dedi.

Şimşek, "Ortada program yok dediler önce. Sonra bu programa kaynak gelmez dediler. Kaynak gelince bu para sadece sıcak para dediler. Sonra bir baktılar ki program sayesinde birçok sorun önemli ölçüde çözülmüş. Biz bunu kanıtladık. 2 tane peş peşe büyük şoku yaşayacaksınız ve Türkiye çok rahat şekilde önüne bakabilecek. Tabii ki bu gelişmelerin etkisi olacak ama genel anlamda hala programın kararlı bir şekilde uygulandığını görüyoruz ve bu kararlılık sonuç üretecek." ifadelerini kullandı.

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