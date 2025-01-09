Bakan Şimşek KKM'deki son verileri paylaştı! 'Yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi'

09 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 22:03

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkmaya karar veren ekonomideki yeni yönetim verileri de paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM stokunun 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştüğünü açıkladı.