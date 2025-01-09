Bakan Şimşek KKM'deki son verileri paylaştı! 'Yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi'
Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkmaya karar veren ekonomideki yeni yönetim verileri de paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM stokunun 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştüğünü açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nurettin Nebati döneminde hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine dair yeni bilgiler paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, 2023 yılının Ağustos ayında 3,4 trilyon TL seviyesine ulaşan KKM birikiminin, 1,1 trilyon TL’ye kadar düştüğünü aktardı. Şimşek, düşüşün 72 haftadır kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.
YÜZDE 26,2'DEN YÜZDE 5,9'A İNDİ!
Bakan Şimşek, açıklamasında KKM'nin toplam mevduat içindeki payının da önemli ölçüde düştüğünü belirtti. 2023 yılı Ağustos ayında yüzde 26,2 olan KKM payı, bu hafta itibariyle yüzde 5,9’a gerilemiş durumda.